Одинцово, Московская область, , 07:02 — REGNUM Администрация Одинцовского городского округа Московской области не оставляет попыток выручить более 0,5 млрд рублей с продажи акций АО «Телерадиокомпания «Одинцово». Соответствующий тендер по продаже муниципального актива в 2022 году объявлен в шестой раз и пройдёт 5 декабря, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

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Первая попытка реализовать актив в 2022 году была предпринята в феврале, но на торги не поступило ни одной заявки. Последний тендер, назначенный на 11 октября 2022 года, был отменён по решению собственника.

Данное общество, помимо прочего, выступает ведущим оператором связи в Одинцовском городском округе. По открытым данным, он обеспечивает услугами свыше 90 тыс. абонентов.

В активе компании, обеспечивающей работой более 100 человек, — два нежилых помещения общей площадью более 710 кв. м на улице Молодёжная, 46 в Одинцово.

Напомним, тем временем в Хакасии пытается самобанкротиться муниципальная телекомпания — «Саяногорское телевидение ТВ-8». Компания в последние два года фиксировала снижение выручки. Банкротный иск пока к производству не принят.