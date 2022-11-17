Шанхай, Китай, , 09:25 — REGNUM Шанхайский Диснейленд заявил в среду, что частично возобновит свою работу, начиная с 17 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Парижский «Диснейленд»

Диснейтаун, Wishing Star Park и отель Shanghai Disneyland возобновят свою работу первыми, сообщило руководство курорта. Однако главный тематический парк Шанхайского Диснейленда останется закрытым до дальнейшего уведомления.

Шанхайский диснеевский курорт был закрыт с 31 октября из-за требований по профилактике и борьбе с COVID-19. Шанхай сообщил 15 ноября о двух подтвержденных локальных случаях COVID-19 и 14 местных бессимптомных случаях.