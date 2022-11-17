Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Экс-вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом политик заявил в эфире телеканала CNN.

Майк Пенс Michael Vadon

«Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов», — заявил он.

Пенс отметил, что у жителей США есть более оптимальные варианты среди кандидатов от Республиканской партии. При этом он не исключил и своего участия в президентской гонке в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что гордится тем, что не стал оспаривать результаты президентских выборов в стране 2020 года. Также он осуждал действия экс-президента США Дональда Трампа, допустившего беспорядки в Вашингтоне в январе 2021 года.