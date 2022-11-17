Варшава, 17 ноября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Сообщение в социальных сетях, автор которого предлагал подарить стиральную машинку любому, кроме беженцев с территории б. УССР, вызвало возмущение у польского историка Анджея Компы. Об этом 16 ноября пишет издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Историк, увидев пост в социальных сетях, где житель города Лодзь предлагал отдать стиральную машинку любому желающему, кроме беженцев с территории б. УССР, был очень возмущён. Компа постоянно хвалил польское общество за «беспрецедентную щедрость» к беженцам и поэтому воспринял сообщение как дискриминацию.

Историк оставил комментарий, в котором задавал вопрос, чем подобный подход отличается от известной вывески «места только для белых», которые некогда вешали в общественном транспорте. В итоге под сообщением возникла жаркая полемика, в ходе которой жители Польши возмущались поведением беженцев и тем, что они «продолжают получать больше, чем мы».

При этом сам Компа заявил, что отрицательное отношение к беженцам исходит исключительно от «агрессивного и крикливого меньшинства». Однако одновременно историк признал нарастание усталости и даже гнева среди поляков по мере продолжения конфликта на территории б. УССР.

В свою очередь, мэр Лодзи Анна Здановская указала, что беженцев в городе можно встретить везде, но никаких «видимых признаков» негативной реакции на них нет. Как утверждает Здановская, в отношении беженцев жители города проявляют великодушие и доброту. Виновников скандала со стиральной машинкой мэр назвала людьми, «которые ищут неприятности» и посоветовала не обращать снимания на подобные сообщения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беженцев с территории бывш. УССР, работающих и живущих в Польше, обяжут оплачивать жилье.