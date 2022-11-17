Петропавловск-Камчатский, 17 ноября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Новейший морской тральщик проекта 12 700 «Пётр Ильичёв», ранее прибывший на Камчатку, вошёл в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

АО «Средне-Невский судостроительный завод» Тральщик «Яков Баляев» (однотипный с «Петром Ильичёвым»)

пресс-служба Минобороны РФ «На Камчатке состоялась церемония поднятия Андреевского флага на современном морском тральщике проекта 12 700 «Пётр Ильичев». Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова корабль включён в боевой состав Тихоокеанского флота».

На церемонии присутствовали глава региона Владимир Солодов и командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, который отметил существенный рост возможностей противоминной обороны объединения с приходом нового корабля.

Это уже второй корабль проекта 12 700 «Александрит», прибывший на Камчатку из Санкт-Петербурга, и шестой корабль серии, строящейся на Средне-Невском судостроительном заводе. Уникальной особенностью тральщика является корпус из монолитного стеклопластика, «невидимый» для магнитных взрывателей.

В мае 2021 года на Камчатку прибыл однотипный тральщик «Яков Баляев». Всего Тихоокеанский флот получит три корабля этого проекта.

«Пётр Ильичёв» получил своё имя в честь Героя Советского Союза краснофлотца Петра Ивановича Ильичёва. При освобождении острова Шумшу от японских милитаристов он закрыл своим телом амбразуру вражеского пулемёта.