Ухань, Китай, 17 ноября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. 22-я конференция по новаторству и развитию среди зарубежных китайцев открылась в среду в Ухане, столице провинции Хубэй в Центральном Китае, собрав более 500 гостей из страны и из-за рубежа, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

На церемонии открытия заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Вэйхуа отметил вклад зарубежных китайцев в продвижение высококачественного развития Китая, распространение китайской культуры и укрепление обменов и сотрудничества между Китаем и зарубежными странами.

Заморские китайцы должны продолжать традиции патриотизма и любви к своему родному городу, сказал У. Мероприятие совместно организовано правительством провинции Хубэй, Управлением по делам Китая за рубежом Государственного совета и муниципальным правительством Уханя.

С тех пор как в 2001 году состоялось первое издание конференции, она была нацелена на привлечение зарубежных китайских талантов и инвестиций. В этом году конференция будет посвящена научно-техническому инновационному развитию и оживлению сельских районов.