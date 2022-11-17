Сидней, Австралия, , 06:00 — REGNUM Ряд городов в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии были затоплены из-за ливней, которые продолжаются уже три дня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Мэры этих населенных пунктов приказали жителям эвакуироваться в безопасные места. Всего две недели назад указанные территории подверглись другому сильному наводнению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство вооруженных сил Австралии отправило еще 100 военнослужащих в штат Новый Южный Уэльс для борьбы с наводнениями.

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