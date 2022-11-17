Благовещенск, 17 ноября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. За срыв ремонта на главной магистрали Тынды ответят должностные лица. Об этом написал 17 ноября в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов. Он рассказал, что действия госслужащих, допустивших недобросовестную компанию к этим работам, оценит прокуратура.

Kremlin.ru Глава Амурской области Василий Орлов

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«Проговорил это с прокурором во время поездки в Тынду. Улица Красная Пресня — главный проблемный объект города, ее реконструкция слишком затянулась. Причина — недобросовестный подрядчик», — отметил Василий Орлов.

С организацией, сорвавшей сроки ремонта, расторгли контракт. Теперь сопровождать и оформлять документы о продолжении работ будет «Амурупрадор». Нести личную ответственность за ремонт главной улицы Тынды будет министр транспорта Александр Зеленин. Сдать объект поручено в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле в октябре расторгли контракт с компанией, которая сорвала ремонт в рамках программы «Наши дворы». Её внесут в реестр недобросовестных подрядчиков.