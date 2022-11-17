Владивосток, 17 ноября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Приморье соцсети взорвались от видео с камер наблюдения — педофил произвёл насильственные действия сексуального характера над малолетним ребёнком прямо на улице. Это случилось во Владивостоке, в микрорайоне Эгершельд.

Elheraldo.co Насилие над детьми

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Местные жители пишут, что активизировался педофил, которого и раньше замечали возле школы №6.

«Полиция начала проверку по факту появления в соцсетях видео, на котором педофил произвёл насильственные действия над мальчиком. Уже точно известно, что никаких заявлений в полицию по данному факту не поступало. Сейчас устанавливаются личности, попавшие на видео», — сообщили «Вести: Приморье».

На видео мужчина на улице хватает ребёнка, валит его на землю и совершает насильственные действия сексуального характера. После этого он отпускает мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске организована проверка по факту задержания мужчины по подозрению в развратных действия в отношении девятилетней девочки.