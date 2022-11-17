Лхаса, Китай, , 08:13 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая создал свою первую воздушно-спасательную группу для реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Эверест, Тибет Luca Galuzzi (Lucag)

Команда из 20 человек, совместно созданная администрацией по чрезвычайным ситуациям города Ньингчи и городской лесной пожарной бригадой, будет в основном отвечать за спасательные работы в случае стихийных бедствий и несчастных случаев в Ньингчи, согласно сообщению бригады.

Расположенный в юго-восточной части Тибета, Ньингчи имеет пышные леса и сложный рельеф, что создает большую угрозу для работы пожарных в случае лесных пожаров. Оснащение двумя вертолетами обеспечивает команде большую мобильность при реагировании на чрезвычайные ситуации и спасательных работах, сказал капитан команды Пу Тунмэн.

Команда провела воздушно-десантные учения по подготовке к тушению пожаров, доставке спасателей, перемещению попавшего в ловушку персонала и воздушному патрулированию.