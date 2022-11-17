Лхаса, Китай, 17 ноября 2022, 08:13 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая создал свою первую воздушно-спасательную группу для реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Эверест, Тибет
Эверест, Тибет
Luca Galuzzi (Lucag)

Команда из 20 человек, совместно созданная администрацией по чрезвычайным ситуациям города Ньингчи и городской лесной пожарной бригадой, будет в основном отвечать за спасательные работы в случае стихийных бедствий и несчастных случаев в Ньингчи, согласно сообщению бригады.

Расположенный в юго-восточной части Тибета, Ньингчи имеет пышные леса и сложный рельеф, что создает большую угрозу для работы пожарных в случае лесных пожаров. Оснащение двумя вертолетами обеспечивает команде большую мобильность при реагировании на чрезвычайные ситуации и спасательных работах, сказал капитан команды Пу Тунмэн.

Команда провела воздушно-десантные учения по подготовке к тушению пожаров, доставке спасателей, перемещению попавшего в ловушку персонала и воздушному патрулированию.