Сеул, , 06:14 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су отправился в таиландский Бангкок на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, глава южнокорейского правительства отметил ведущую роль АТЭС в борьбе с климатическими изменениями, восстановлении справедливой торговой системы и обеспечения стабильных логистических цепочек. Со своей стороны, он выразит готовность Сеула активно участвовать в этих процессах.

Ранее Хан Док Су заявлял, что лидеры стран АТЭС в ходе саммита намерены анонсировать создание организации по свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, обсуждения этой инициативы шли давно, однако пока не привели ни к какому результату из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.