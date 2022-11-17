Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Двое граждан России были задержаны из-за нарушения авторских прав в Аргентине по запросу США. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба американского минюста.

Флаг США

Как указано в документе, размещённом на сайте американского ведомства, российские граждане из Санкт-Петербурга были задержаны 3 ноября в аргентинском городе Кордова. По данным властей США, задержанные создали онлайн-библиотеку Z-Library, на которой якобы незаконно размещались книги в электронном формате. При этом книги были защищены авторским правом и запрещены к распространению без лицензии.

Уточняется, что с 2009 года на созданной гражданами России платформе было размещено более 11 млн электронных книг. Прокуратура по восточному округу штата Нью-Йорк предъявила российским гражданам обвинения в нарушении авторских прав, отмывании денег и электронном мошенничестве.

По запросу США были изъяты и отключены 249 доменов, которые использовались для работы онлайн-библиотеки. Власти США не уточняют, какое наказание грозит гражданам России в случае признания их виновными.