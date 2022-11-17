Ярославль, 17 ноября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Минобороны России через арбитраж Ярославской области пытается заблокировать распродажу некоторого имущества предприятия-банкрота — АО «81 Центральная инженерная база» и оспорить приватизацию этих активов. В рамках банкротного дела суд наложил обеспечительные меры в виде запрета продавать активы, по которым есть разногласия относительно законности их включения в конкурсную массу. В список попали 156 наименований, включая движимое и недвижимое имущество, в том числе ряд зданий, земельных участков, спецтехника, железнодорожные пути, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Министерство обороны России в ходе ноябрьских слушаний заявило, что 7 октября 2022 года прокуратура Ярославской области, выступившая в интересах государства в лице одной из войсковых частей, обратилась в суд с иском. В нём надзорный орган требует признать недействительной приватизацию имущественного комплекса ФГУП «81 Центральная инженерная база» — «в части приватизации земельного участка площадью 577 311 квадратных метров, ранее входившего в состав земельного участка с кадастровым номером 76:23:060 303:0024, а также расположенных на нем зданий и сооружений».

Сам иск суд планирует рассмотреть 13 декабря 2022 года. До этого момента в рамках банкротного дела бывшего ФГУП будут действовать обеспечительные меры, касающиеся спорного имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «81 Центральная инженерная база», которое входило в дивизион госкомпании «Спецремонт», было обанкрочено в августе 2021 года. Предприятие в мае 2022 года пыталось с молотка реализовать часть активов, но решением собрания кредиторов торги заблокировали. По открытым данным, компания, учрежденная в 2009 году, была исполнителем 16 государственных контрактов, в том числе на выполнение работ по стендовым испытаниям для частей бульдозеров на артиллерийском тягаче (БАТ-2).

Напомним, в ноябре 2022 года также был признан банкротом ещё один завод из военно-промышленной отрасли страны, который упоминался в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, — АО «261 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» из Новгородской области. В целом в письме фигурировали 15 военно-промышленных предприятий, основная часть которых была обанкрочена в 2018–2019 годах, и на сегодня идёт реализация их активов, формирование конкурсной массы для расчётов с кредиторами. Ярославское акционерное общество также фигурировало в данном послании, автор которого — лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов — просил остановить разорение предприятий военно-промышленного комплекса.

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