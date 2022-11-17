Новосибирск, , 06:39 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль расследование смерти восьмилетней девочки в бассейне школы Новосибирска. Детский омбудсмен направила запросы в министерство здравоохранения региона и новосибирское управление СКР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бассейн Дарья Драй © ИА REGNUM

По собранной Болтенко информации, 15 ноября 2022 года в новосибирской школе № 197 ученица второго класса потеряла сознание во время урока физкультуры в бассейне. Учитель физкультуры и школьный медик оказали ей первую медицинскую помощь, после чего передали ребёнка прибывшей бригаде скорой помощи. Девочку доставили в городскую детскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии. Спасти школьницу не удалось.

«Выяснила, что все педагоги школы имеют удостоверения о прохождении курсов оказания первой медицинской помощи», — прокомментировала Надежда Болтенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству новосибирского управления ведомства доложить о расследовании обстоятельств гибели ребёнка в школьном бассейне.

Читайте также: Бастрыкин занялся делом о гибели ребёнка в бассейне новосибирской школы