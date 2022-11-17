Анадырь, , 05:26 — REGNUM В ходе спецоперации, при исполнении воинского долга погибли два участника, мобилизованные из Чукотского автономного округа. Рядовые Дамир Кикик и Николай Мамонтов представлены к государственным наградам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Чукотки.

Память ИА REGNUM

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«Командование бойцов отмечает, что Дамир и Николай погибли, проявив мужество и отвагу, и до последней минуты были верны воинской присяге и своему Отечеству», — сказал и. о. замгубернатора округа Владислав Набиев.

Дамир Кикик родился в селе Ваеги Анадырского района. Его вместе с братом близнецом воспитывала мама. По специальности был автослесарь. Дамиру было 25 лет.

Николай Мамонтов родился 27 марта 1995 года в Иркутской области. С 2019 года трудился инженером участка электрических сетей на Анадырской ТЭЦ. Был призван 24 сентября в числе первых мобилизованных от округа. У Николая остались жена и дочь.

«Наш долг — максимально поддержать семьи воинов. Низкий поклон семьям, воспитавшим настоящих мужчин», — добавил Владислав Набиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Серове Свердловской области 17 ноября простятся с многодетным отцом Максимом Петрушечкиным. Мужчина погиб на территории бывшей УССР, прикрыв собой сослуживца.