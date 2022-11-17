Донецк, , 06:14 — REGNUM Киевские каратели обстреляли Донецк из американских реактивных систем залпового огня HIMARS в ночь на 17 ноября, сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«03:26 — населенный пункт Мемрик — город Донецк (Пролетарский район): выпущено 2 ракеты из установки М142 HIMARS», — уточнили в центре.

Сведений о повреждениях инфраструктуры, а также о пострадавших или жертвах не приводится. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный обстрелами киевских террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 16 ноября киевские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку в Донецкой Народной Республике. В течение часа террористы выпустили не менее 11 снарядов тяжелой артиллерии.