Москва, 17 ноября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В четверг, 17 ноября, в Москве облачно, небольшой снег, местами умеренный, гололедица, температура воздуха до −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

В ночь на 18 ноября в столице снег, местами метель, заносы на дорогах, гололедица, температура воздуха −7… −5 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, ночью — 7−12 м/с, при порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 745 (0) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −6… −1 °C днём. Ночью — −10… −5 °C.

В пятницу, 18 ноября, днём в столице ожидается −6… −4 °C, по области −7… −2 °C, сильный снег, порывистый ветер, местами метель, заносы на дорогах, гололедица, атмосферное давление 739 (-6) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России в предстоящие выходные ожидается усиление снегопада, метели и температура воздуха до −10 °C, до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков.