Сеул, 17 ноября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

(сс) geralt Ракета

Другие подробности произошедшего не приводятся. Запуск был осуществлен после того, как КНДР предупредила, что предпримет «более жесткие» военные меры, если США продолжат кампанию по усилению своих союзников в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США, Южная Корея и Япония выработали «скоординированный ответ» на случай ядерного испытания со стороны Пхеньяна.