Уокешо , , 05:15 — REGNUM Суд в США приговорил Даррела Брукса, наехавшего на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин) и ставшего виновником гибели шести человек, к пожизненному заключению. Об этом 16 ноября сообщает телеканал CNN.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

39-летний Брукс 21 ноября 2021 года на внедорожнике протаранил праздничную толпу, в результате чего шесть человек погибли и 62 получили различные ранения. Самой младшей жертве Брукса было восемь лет. Присяжные признали его виновным по 76 пунктам пунктам предъявленного обвинения, включая шесть пунктов обвинения в убийстве.

В ходе судебного разбирательства в феврале Брукс настаивал на своей невиновности. В июне — был готов признать себя виновным в совершении преступления в состоянии аффекта. В сентябре защитники Брукса отозвали ходатайство о состоянии аффекта, после чего отказались представлять его интересы.

Отмечается, что за две недели до трагедии в Уокешо Брукса обвинили в насилии, но отпустили под залог в $1 тыс.

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