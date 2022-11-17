Джакарта, , 05:14 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в рамках мероприятий на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят экономическое сотрудничество между странами. В частности, Сеул рассчитывает на участие в строительных проектах в городе Неом, который будет возводиться в Саудовской Аравии. Также, отмечает агентство, Юн Сок Ёль проведет встречу с премьер-министром Нидерландом Марком Рютте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября представители Южной Кореи и Саудовской Аравии договорились об активизации сотрудничества в энергетической сфере. В частности, Сеул выразил заинтересованность в обеспечении стабильных поставок нефти с Ближнего Востока.