Джакарта, 17 ноября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в рамках мероприятий на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят экономическое сотрудничество между странами. В частности, Сеул рассчитывает на участие в строительных проектах в городе Неом, который будет возводиться в Саудовской Аравии. Также, отмечает агентство, Юн Сок Ёль проведет встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября представители Южной Кореи и Саудовской Аравии договорились об активизации сотрудничества в энергетической сфере. В частности, Сеул выразил заинтересованность в обеспечении стабильных поставок нефти с Ближнего Востока.