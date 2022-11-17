Москва, 17 ноября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности двух бывших топ-менеджеров «Транснационального банка», который обанкротился семь лет назад. Бывшему президенту Алле Бондарук и бывшему члену правления Ольге Сухогузовой предстоит выплачивать долги банка, но сумма будет определена судом после завершения расчётов с кредиторами. Конкурсный управляющий изначально просил о взыскании более 12,133 млрд рублей, и число ответчиков было значительно больше, но суд поддержал лишь претензии к двум фигурантам, вердикт в отношении которых и поддержала вторая инстанция, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Среди претензий конкурсного управляющего было в том числе то, что банк выдавал кредиты компаниям, которые изначально не имели достаточных доходов для выполнения обязательств перед банком. В материалах дела уточнялось, что исходя из анализа операций, которые проходили по счетам заёмщиков, «кредитные средства, выданные 93 заёмщикам, преимущественно перечислялись на счета клиентов ограниченного круга сторонних кредитных организаций». Позднее деньги через цепочки платежей возвращались в банк-займодатель и использовалась для погашения задолженности по основному долгу и процентам.

«Выявленные обстоятельства косвенно могут свидетельствовать о наличии признаков рефинансирования ссудной задолженности 93 заёмщиков», — отмечается в материалах дела.

По данным конкурсного управляющего, по ряду заёмщиков выдача кредитов осуществлялась «в отсутствие надлежащей оценки финансового состояния».

Всё это, по мнению истца, нанесло ущерб банку.

Напомним, ООО КБ «Транснациональный банк» лишился лицензии 13 апреля 2015 года, а в июне его признали банкротом. На начало октября 2022 года у банка установлены долги перед 1301 кредитором на общую сумму свыше 16,9 млрд рублей.