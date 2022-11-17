Пхеньян, , 05:14 — REGNUM КНДР жестко ответит на усиление военного сотрудничества и провокационной активности со стороны США, Японии и Южной Кореи, заявил глава северокорейского МИД Чвэ Сон Хи Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что Токио, Вашингтон и Сеул назвали законные действия Пхеньяна по защите своих национальных интересов «провокацией» и пообещали якобы мощные меры против Северной Кореи. По словам дипломата, действия США и их сателлитов в Азии приведут к еще более непредсказуемым последствиям на Корейском полуострове. Министр также указал, что действия Пхеньяна по запуску ракет были ответом на военную активность Соединенных Штатов.

«Если США будут сосредоточиваться на «усилении предоставления увеличенных сил сдерживания» союзникам и активизировать провокационную и блефовую военную деятельность на Корейском полуострове и его окружающем районе, то прямо пропорционально этому наша военная реакция станет более мощной, что приведет к более серьёзным, реальным и неизбежным последствиям для США и их сателлитов», — подчеркнул Чвэ Сон Хи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль назвали действия КНДР «беспрецедентными провокациями». В ответ Сеул и Вашингтон пообещали нарастить военную активность в регионе.