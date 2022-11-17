Берлин, , 04:49 — REGNUM Благоразумие необходимо проявить после инцидента со взрывом ракеты в Польше на границе с б. УССР и не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц 16 ноября в интервью телеканалу ZDF по окончании саммита Группы двадцати (G20) на Бали.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению Шольца, необходимо оставаться благоразумными перед угрозой перерастания конфликта между Москвой и Киевом в прямой военный конфликт между Россией и НАТО. Поэтому, по словам Шольца, важно сделать всё возможное для поддержки Киева, в том числе вооружением, и одновременно, предотвратить эскалацию войны между Россией и НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Канаде Олег Степанов считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными, чтобы избежать эскалации конфликта на территории б. УССР.

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