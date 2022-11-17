Берлин, 17 ноября 2022, 04:49 — REGNUM Благоразумие необходимо проявить после инцидента со взрывом ракеты в Польше на границе с б. УССР и не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц 16 ноября в интервью телеканалу ZDF по окончании саммита Группы двадцати (G20) на Бали.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению Шольца, необходимо оставаться благоразумными перед угрозой перерастания конфликта между Москвой и Киевом в прямой военный конфликт между Россией и НАТО. Поэтому, по словам Шольца, важно сделать всё возможное для поддержки Киева, в том числе вооружением, и одновременно, предотвратить эскалацию войны между Россией и НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Канаде Олег Степанов считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными, чтобы избежать эскалации конфликта на территории б. УССР.

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