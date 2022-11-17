Даллас, США, 17 ноября, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе американского штата Техас, сообщается на сайте Геологической службы США.

Nader Moussa Техас

Его эпицентр находился примерно в 274 км к востоку от Эль-Пасо, а очаг залегал на глубине 5 км. Подземные толчки ощущались во всей западной части Техаса до столицы штата города Даллас.

Отмечается, что землетрясение привело к «незначительным повреждениям» в регионе. Кроме того, землетрясение ощутили и жители северных районов штата Нью-Мексико.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября на индонезийском острове Энггано было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

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