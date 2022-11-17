Оттава, 17 ноября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Каналы коммуникаций с зарубежными военными считает необходимым сохранять открытыми Россия, чтобы избежать эскалации конфликта на территории б. УССР. Об этом рассказал 16 ноября посол России в Канаде Олег Степанов в интервью местному телеканалу CTV.

Канада

Заявление российского дипломата было реакцией на инцидент в Польше, где в результате ракетных ударов двух киевских зенитных ракет погибли два человека.

Степанов назвал создавшуюся ситуацию рискованной и пояснил, что именно поэтому Россия много лет подряд, а в последнее время особенно, выступала за сохранение открытыми каналов коммуникации с военными за рубежом. Дипломат пояснил, что такая мера помогает избежать недопониманий и неверных оценок, которые могут вызвать тяжёлые последствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил генсек ООН Йенс Столтенберг, привести какие-либо доказательства целенаправленного ракетного удара ВС РФ по Польше НАТО не может.