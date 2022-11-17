Токио, 17 ноября, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Япония по итогам октября 2022 года нарастила на 804,1% в годовом выражении экспорт в Россию медицинской продукции, сообщается на сайте японского министерства финансов.

(сс) re. torange. biz Медицинские изделия

Помимо этого, на 20,8% вырос объем ввоза в РФ автомобилей из Японии. Кроме того, по итогам октября из этой страны увеличился и экспорт комплектующих для компьютеров — на 340,8%.

При этом ввоз японских компьютеров в Россию снизился на 72,9%, а поставки аудио- и видеоаппаратуры уменьшились на 80%. Также сократился на 46,8% экспорт генераторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября японские власти ввели санкции в отношении 9 российских организаций и более чем 80 физических лиц.