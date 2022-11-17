Токио, 17 ноября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Япония в октябре нарастила поставки российского сжиженного природного газа на 34,9%. Об этом свидетельствуют отчеты японского минфина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно отчетам, в октябре 2022 года Япония не закупала российскую нефть, как и месяцем ранее. Однако импорт СПГ из России на японскую территорию вырос на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также сократился импорт российского угля, железной руды и цветных металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония положительно оценила решение российских властей передать 30% доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» компании Sodeco. В Токио заявили, что это решение значимо для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов в Японию.