Горловка, ДНР, , 04:06 — REGNUM Здание учебно-производственного комбината было повреждено в результате обстрела со стороны киевских боевиков в городе Горловке в ДНР. Об этом 16 ноября сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

Как отметил Приходько, жители калининского района Горловки рассказали, что в результате обстрелов ВСУ было повреждено здание УПК (учебно-производственный комбинат) в поселке Коксохимик.

Уточняется, что по данным совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), обстрел города Горловки зарегистрирован в 01:15 мск. Киевские боевики обстреляли Центрально-городской район города со стороны населённого пункта Дружба. Всего ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм.

Информация о пострадавших в результате обстрела Горловки уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ.

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