Новосибирск, , 06:38 — REGNUM В Новосибирске руководство муниципального предприятия мэрии «Метро МИР» распорядилось использовать при строительстве автодорог к новой ледовой арене не соответствующие проектной документации стройматериалы, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющие их фактическую стоимость. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ледовая арена в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Прокурорской проверкой установлен ущерб, причинённый бюджету в сумме не менее 359 млн рублей», — уточнили в ведомстве. — Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по ч.3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве дорог к новой ледовой арене Новосибирска 16 ноября задержан глава муниципального учреждения «Метро МиР» Александр Мысик.

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