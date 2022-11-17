Пермь, 17 ноября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. После того как основной пакет акций уникального предприятия — «Соликамского магниевого завода» из Пермского края был возвращён на баланс государства, часть акционеров-миноритариев поспешила избавиться от своих активов. Буквально за несколько дней до подачи иска прокуратурой Пермского края, которая должна была вернуть РФ оставшиеся акции, два собственника заключили договоры купли-продажи с АО «ПрофитСистем». Суд планирует исключить продавцов из списка соответчиков. Основное требование о возвращении акций государству от более 500 акционеров пермский арбитраж рассмотрит 22 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ответчиками в этом деле выступают 513 физических и юридических лиц, в том числе офшор с Британских Виргинских островов — Limitet Ltd, компания с острова Невис — Sam Global, Inc, московское ООО Лысьвенский завод тяжёлого электрического машиностроения «Привод», пермское ООО «Пермь-Восток-Сервис», профсоюзный комитет ОАО «Соликамский магниевый завод» и компания «Регистратор Интрако». У всех ответчиков имеется от одной и более акций магниевого завода, который полностью планируется взять под контроль государства, истребовав государственное имущество в виде акций из чужого незаконного владения.

Напомним, ранее основной пакет акций, составляющий более 89%, по иску Генпрокуратуры России был изъят у четырёх физлиц — фигуранта списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Петра Кондрашева, Тимура Старостина, Сергея Кирпичёва и Игоря Пестрикова. Последний на сегодня также проходит ответчиком по спору на 265 млн рублей, которые уже после вынесения вердикта по иску надзорной инстанции фигурировали в договоре займа, выданного из кассы завода. Директор предприятия в итоге стал фигурантом уголовного дела, и следствию предстоит выяснить законность подобных манипуляций с активами ОАО.

Причиной удовлетворения иска стало нарушение порядка приватизации государственного актива (акций завода) в 90-е годы.