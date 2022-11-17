Байден поздравил республиканцев с контролем над палатой представителей США
Вашингтон, 17 ноября, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден поздравил Республиканскую партию с получением контроля над палатой представителей Конгресса США, сообщили в пресс-службе американской администрации.
Президент заявил о готовности работать вместе с республиканцами, которые, по прогнозам СМИ, получат в палате по меньшей мере 218 мандатов при не менее 208 местах у демократов.
При этом остаются нераспределенными еще девять мандатов указанного законодательного органа.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Джо Байден назвал себя «косоглазым оптимистом», оценивая результаты промежуточных выборов в Конгресс США. Несмотря на прогнозы, голосование оказалось неожиданно удачным для Демократической партии, сохранившей контроль за Сенатом.