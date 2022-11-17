Тегеран, 17 ноября, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Иранские правоохранители по горячим следам задержали троих мужчин, которых подозревают в организации террористического нападения на рынке в Изе. Об этом со ссылкой на власти провинции Хузестан 17 ноября сообщает агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Поиски остальных нападавших продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы, которую на рынке в городе Изе на юго-западе Ирана открыли вооружённые мотоциклисты, погибли пять человек, ещё десять получили различные ранения. Власти расценивают нападение как террористический акт. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Ирана Эбрахим Раиси.