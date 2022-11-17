Молдавия, 17 ноября, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Власти Молдавии намерены расширить полномочия силовиков для борьбы с «российскими шпионами», заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«На днях будет зарегистрирована новая редакция закона о Службе информации и безопасности, которая предоставит дополнительные, новые инструменты Службе для борьбы с «агентурой» против шпионов России, которыми страна набита», — заявил он.

При этом политик осудил Соцпартию Молдавии, которая отказалась обвинять Россию в проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что жители Молдавии выходят на протестные акции не из-за происков «агентов влияния», а из-за бедности. При этом, по её словам, молдавские власти не решают кризисные ситуации и отказываются общаться с протестующими, а также пытаются возложить вину за проблемы в стране на других.