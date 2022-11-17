В Греции нашли развалины древнего храма
Афины , 17 ноября, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Археологи обнаружили развалины древнего храма в ходе раскопок в Олимпии на востоке Греции. Об этом сообщила пресс-служба греческого министерства культуры и спорта.
Сообщается, что храм обнаружили недалеко от древней Олимпии, родины Олимпийских игр. По версии ученых, развалины принадлежат древнему храму Посейдона. Еще древнегреческий историк Страбон называл это святилище важным религиозным центром в регионе.
Страбон указывал, что храм находился возле моря, недалеко от акрополя города Самико. Археологам удалось обнаружить фундамент здания, плитку и фрагмент мраморной ванны, которая, предположительно, использовалась для ритуальных омовений. Ученые относят находку к архаическому периоду Древней Греции — с VII по VI век до нашей эры.