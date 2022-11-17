Афины , 17 ноября, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Археологи обнаружили развалины древнего храма в ходе раскопок в Олимпии на востоке Греции. Об этом сообщила пресс-служба греческого министерства культуры и спорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

Сообщается, что храм обнаружили недалеко от древней Олимпии, родины Олимпийских игр. По версии ученых, развалины принадлежат древнему храму Посейдона. Еще древнегреческий историк Страбон называл это святилище важным религиозным центром в регионе.

Страбон указывал, что храм находился возле моря, недалеко от акрополя города Самико. Археологам удалось обнаружить фундамент здания, плитку и фрагмент мраморной ванны, которая, предположительно, использовалась для ритуальных омовений. Ученые относят находку к архаическому периоду Древней Греции — с VII по VI век до нашей эры.