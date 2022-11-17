История вопроса

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, а также три прибалтийских государства стали членами НАТО в конце 90-х начале 2000-х годов в ходе четвертого и пятого расширения. США размещают здесь системы ЕвроПРО, сначала под предлогом ракетной опасности со стороны Ирана и КНДР, а впоследствии уже неприкрыто против России. После начала кризиса на Украине в 2014 году НАТО планомерно усиливает группировку войск в Польше и странах Прибалтики.