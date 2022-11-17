Бухарест, 17 ноября, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии подтвердило прибытие в страну второго конвоя французской военной техники, в состав которого входит рота танков Leclerc. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба военного ведомства.

Rama Французский танк Leclerc

Ранее о прибытии французской бронетехники на железнодорожный вокзал Войля (уезд Брашов) рассказал бухарестский телеканал Digi24. Танковое подразделение усилит группу НАТО (Battle Group Forward Presence — BGFP), дислоцированную на крупнейшей румынской военной базе в Чинку.

Напомним, первая партия тяжёлого вооружения из Франции была доставлена в Румынию 23 октября.

Группа Североатлантического альянса BGFP была сформирована в мае 2022 года путём преобразования иностранных армейских подразделений в силы быстрого реагирования НАТО. Её задачей является осуществление охраны восточных границ Румынии.

Читайте также: Силы быстрого реагирования ЕС могут появиться в западной части б. УССР