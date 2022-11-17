Абуджа, 17 ноября, 2022, 03:11 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на севере Нигерии, сообщила газета The Defense Post.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Атака была совершена на деревню Майкатако в штате Плато еще 14 ноября. Региональные власти указывают на рост числа подобных инцидентов, а также преступлений, направленных на уничтожение сельскохозяйственных культур, домашнего скота и другого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в штате Кадуна на севере Нигерии был похищен неизвестными католический священник Авраам Кунат.