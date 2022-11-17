Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Контроль над палатой представителей в Конгрессе США получают представители Республиканской партии. Об этом 16 ноября свидетельствует прогноз телеканала CNN.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным CNN, основанным на собственных подсчётах телекомпании, республиканцы набирают минимально необходимое для контроля над палатой представителей количество мест — 218. В активе у демократов 208 мест, не распределены ещё девять мест.

Стоит уточнить, что публикуя прогнозы, американские СМИ таким образом показывают, что дальнейший подсчёт голосов никак не повлияет на конечный результат выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил президент США Джозеф Байден, Демократическая партия США не сохранит большинство в палате представителей США, страны.

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