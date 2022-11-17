Амстердам, , 02:41 — REGNUM Требование выселить сквоттеров — людей, которые самовольно вселяются в жильё, — из дома предпринимателя, экс-члена совета директоров группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа отказался удовлетворить суд в Нидерландах. Об этом 16 ноября сообщила газета NL Times.

Аркадий Волож Vladimir Isaev

В ходе предварительных слушаний суд постановил, что для выселения в принудительном порядке поселившихся в доме сквоттеров нет достаточных оснований. Решение поясняется «отсутствием легитимных причин» для того, чтобы здание оставалось свободным. Поясняется, что законной причиной мог бы стать ремонт здания, но его начать нельзя, так как это будет нарушением антироссийских санкций, под которые попал Воложа, из-за возрастания стоимости здания после ремонта.

В свою очередь, адвокат Воложа пытался возразить, что здание предназначено только для частного пользования, а не для аренды, но судом этот аргумент был признан неубедительным.

Напомним, сквоттеры заняли дом Воложа, расположенный в Амстердаме, 31октября. Захватчики вывесили на здании несколько плакатов и транспарантов с лозунгами. Одни из лозунгов на фасаде здания гласит: «Против войны и капитализма».

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