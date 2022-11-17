Красноярск, , 02:42 — REGNUM В четверг, 17 ноября, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

В 6:15 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 17 на 18 ноября ожидается до −8… −4 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, при порывах до 14 м/с. Давление — 738 (+11) мм рт. ст.

В пятницу, 18 ноября, в Красноярске до −7… −5 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −12… −8 °C.

В субботу, 19 ноября, в Красноярске ожидается до −8… −6 °C днём и до −11… −9 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 17 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный восточный ветер, при порывах до 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидается сильный западный ветер, при порывах до 15−20 м/с, на дорогах местами гололедица.

17−18 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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