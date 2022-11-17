Джакарта, , 02:16 — REGNUM Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Об этом она заявила в ходе встречи с китайским лидером на полях саммите G20 на индонезийском острове Бали, сообщили в пресс-службе главы итальянского правительства.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

В ходе переговоров стороны обсудили отношения между Брюсселя и Пекина в надежде на их перезапуск. Мелони отметила важность возобновления диалога по всем каналам.

Кроме того, она подчеркнула заинтересованность Рима в продвижении взаимных экономических интересов Италии и Китая. Стороны также договорились о необходимости подвергать дипломатические инициативы по ситуации вокруг территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава Евросовета Шарль Мишель призвал ЕС не зависеть излишне от Китая, продолжая взаимодействовать с КНР, несмотря на разногласия.

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