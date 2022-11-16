Джакарта, 17 ноября, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Об этом она заявила в ходе встречи с китайским лидером на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали, сообщили в пресс-службе главы итальянского правительства.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

В ходе переговоров стороны обсудили отношения между Брюсселем и Пекином в надежде на их перезапуск. Мелони отметила важность возобновления диалога по всем каналам.

Кроме того, она подчеркнула заинтересованность Рима в продвижении взаимных экономических интересов Италии и Китая. Стороны также договорились о необходимости продвигать дипломатические инициативы по ситуации вокруг территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава Евросовета Шарль Мишель призвал ЕС не зависеть излишне от Китая, продолжая взаимодействовать с КНР, несмотря на разногласия.