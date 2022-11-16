Беэр-Шева, Израиль, 17 ноября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Хапоэль» из города Беэр-Шева планирует выкупить у «Краснодара» 22-летнего российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего за израильский клуб на правах аренды. Об этом сообщает издание Sport5.

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

Действующее соглашение Магомеда-Шапи Сулейманова с «Краснодаром» рассчитано на полтора сезона до конца июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего нападающего в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист принял участие в 13 матчах израильской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.