Тегеран, 17 ноября, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Иран не видит смысла в приезде делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территорию Исламской Республики, если совет управляющих агентства примет антииранскую резолюцию. Об этом заявил глава иранской организации по атомной энергии Мохаммад Эслами, сообщает Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Очевидно, что если проект резолюции, предложенный США и тремя европейскими странами, будет одобрен, то визит делегации МАГАТЭ в Иран вряд ли принесет какие-либо результаты», — заявил он.

Эслами добавил, что пока визит представителей агентства в Исламскую Республику не стоит на повестке дня.

Отметим, что в проекте резолюции, представленном США, Великобританией, Францией и Германией, говорится об отсутствии у Ирана желания сотрудничать с международными организациями по ядерному вопросу. При этом в документе прямо говорится об осуждении политики Тегерана по ядерной сделке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что встреча представителей агентства с иранскими должностными лицами всё же состоится. При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отмечал, что Тегеран готов сотрудничать с агентством по вопросам гарантий безопасности трех ядерных объектов в стране.