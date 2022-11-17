Оттава, , 02:41 — REGNUM Правительство Канады предоставит киевскому режиму очередной пакет военной помощи на 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). Это следует из распространённого 16 ноября заявления канадского министра обороны Аниты Ананд.

Министр обороны Канады Анита Ананд (сс) Joey Coleman

По её словам, на территорию б. УССР будет отправлено зимнее обмундирование и видеооборудование высокого разрешения для беспилотников. Киеву также планируется передавать разведывательные снимки с канадских спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, канадский премьер-министр Джастин Трюдо на саммите G20 в Индонезии заявил о выделении Канадой 500 млн канадских долларов ($373,7 млн) для оказания дополнительной военной помощи киевскому режиму. В состав поставок войдут разведывательное и коммуникационное оборудование, топливо, медикаменты.

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