Канада выделит на военную помощь Киеву ещё $25,5 млн
Оттава, 17 ноября, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Правительство Канады предоставит киевскому режиму очередной пакет военной помощи на 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). Это следует из распространённого 16 ноября заявления канадского министра обороны Аниты Ананд.
По её словам, на территорию б. УССР будет отправлено зимнее обмундирование и видеооборудование высокого разрешения для беспилотников. Киеву также планируется передавать разведывательные снимки с канадских спутников.
Как сообщало ИА REGNUM, канадский премьер-министр Джастин Трюдо на саммите G20 в Индонезии заявил о выделении Канадой 500 млн канадских долларов ($373,7 млн) для оказания дополнительной военной помощи киевскому режиму. В состав поставок войдут разведывательное и коммуникационное оборудование, топливо, медикаменты.