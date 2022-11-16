Оттава, 17 ноября, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Правительство Канады предоставит киевскому режиму очередной пакет военной помощи на 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). Это следует из распространённого 16 ноября заявления канадского министра обороны Аниты Ананд.

(сс) Joey Coleman Министр обороны Канады Анита Ананд

По её словам, на территорию б. УССР будет отправлено зимнее обмундирование и видеооборудование высокого разрешения для беспилотников. Киеву также планируется передавать разведывательные снимки с канадских спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, канадский премьер-министр Джастин Трюдо на саммите G20 в Индонезии заявил о выделении Канадой 500 млн канадских долларов ($373,7 млн) для оказания дополнительной военной помощи киевскому режиму. В состав поставок войдут разведывательное и коммуникационное оборудование, топливо, медикаменты.