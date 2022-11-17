Нью-Йорк, США, , 01:55 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) киевского режима обвинил в систематических попаданиях по жилым домам и напомнил об их «устойчивой дурной славе» постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 16 ноября в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«У [киевской] ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет», — пояснил Небензя.

Жертвами авиакатастрофы стали 78 человек, находившихся на борту самолёта, совершавшего перелёт из Тель-Авива в Новосибирск.

Российский дипломат указал, что на протяжении нескольких последних месяцев мировое сообщество может наблюдать видеокадры с последствиями попадания киевской ПВО по жилым домам, за которыми они прятали эти системы в городах. Небензя пояснил, что всякий раз киевский режим пытается выдать попадания собственной ПВО по жилым домам за последствия российских ударов, которые наносятся высокоточным оружием.

Как отметил Небензя, киевский режим сознательно умалчивает о том, что в случае попадания российским оружием по жилым домам от последних не осталось бы и следа. При этом Россия бьёт высокоточными ракетами исключительно по военным объектам и критической инфраструктуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, результаты расследования инцидента в Польше с падением ракеты в приграничном районе не важны для США, которые всегда готовы самостоятельно назначить виновных исключительно по политическим мотивам.

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