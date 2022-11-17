17 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома о том, что ответственность за падение ракеты в Польше США возлагают на Россию вне зависимости от результатов расследования инцидента.

Елизавета Коробова, , 09:28 — REGNUM Заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, согласно которому ответственность за падение ракеты в Польше США возлагают на Российскую Федерацию вне зависимости от результатов расследования инцидента, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несёт ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая [территорию бывш. УССР] ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры», — заявила Уотсон.

Многие пользователи оказались ошарашены логическими выводами представителя Белого дома. Граждане считают, что американской администрации вообще наплевать, что там делает Россия или чего она не делает, — Штатам важно использовать любой шорох в информационном пространстве против Российской Федерации.

«Логика вышла из чата», — написал Дмитрий Ю.

«Да кто бы сомневался. У Штатов бедная фантазия. Примитивная», — указывает Надежда К.

«Солнце заходит — это Россия виновата», — издевается Дмитрий Ф.

«Холодно по ночам — тоже Россия виновата!» — шутит Валя Б.

Некоторые комментаторы не были удивлены позицией США относительно этого инцидента. Граждане считают, что Америка использует своих марионеток в качестве мальчиков для битья, чтобы показать, какая Россия якобы плохая.

«Да никто и не сомневался, что и продолжат винить во всем Россию. Как говорится, в своём глазу бревна не видят, зато в чужом соринку пытаются найти», — отметила Снежана Л.

«Штаты и их шестёрки европейские страны развязали широкомасштабную войну против России! Киев, Варшава — лишь расходный материал, пешки, пушечное мясо», — считает Владимир Б.

«Кто бы сомневался, что нас во всём обвинят. Не удивлюсь, если это вообще была намеренная провокация ВСУ, согласованная с Польшей», — написал Алексей П.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (сс) Сайт главы киевского режима

Часть людей полагает, что Америка и дальше будет обливать Россию ложью, преследуя свои меркантильные интересы, но эта привычная для Белого дома схема уже не оказывает на мировое сообщество прежнего воздействия.

«Кто отец лжи? Сатана. Это служанки сатаны», — указывает Елена И.

«Ну, раз пошла такая пьянка, во всем виноваты США! И что дальше теперь?» — пишет Марсель З.

«А что нам на слова баранов реагировать, которые отрицают, что река состоит из истоков и притоков?» — интересуется Сергей С.

«Вообще уже не удивляет. Они самолёт над Донбассом сбили — Россия виновата. Запорожскую АЭС — Россия обстреливает. Упала ракета С-300 ВСУ — это русские её запустили, и не важно что из России она тупо до Польши долететь не сможет. Бессмысленно это как-то комментировать. Крик в пустоту», — пишет Александр А.

Напомним, 16 ноября администрация Соединённых Штатов Америки распространила письменное заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, в котором она сообщает, что ответственность за падение ракеты в Польше США возлагают на Российскую Федерацию вне зависимости от результатов расследования инцидента.