Лос-Анджелес, США, , 01:47 — REGNUM Не менее 25 рекрутов полиции пострадали во время пробежки в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) в результате дорожно-транспортного происшествия, передает телеканал ABC News со ссылкой на окружного шерифа Алекса Вильянуэву.

Дорога Lee Coursey

Группу из 75 новобранцев врезался автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения и поехал по запрещенной полосе дороги. Новобранцев сопровождали две патрульные машины.

Кроме того, рядом с группой бежали «дорожные охранники» в светоотражающих жилетах. Среди пострадавших пятеро человек находятся в тяжелом состоянии.

Один из рекрутов подключен к аппарату на искусственной вентиляции легких. Водитель транспортного средства задержан. Он получил легкие травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в американском штате Кентукки школьный автобус съехал с трассы в кювет. Пострадали водитель и несколько детей, которые находились в салоне транспортного средства.

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